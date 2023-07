Altri due mega yacht e un terzo in arrivo: tre "resort" del mare nel porto di Brindisi

Altri due mega yacht hanno fatto il loro ingresso nel porto di Brindisi e un terzo arriverà in serata. I primi due sono il “Volpini 2” e il “Silver Angel”. Il terzo è lo Starlust

Il Volpini 2, lungo 57,7 metri, è ormeggiato sul lungomare Regina Margherita, davanti alla scalinata Virgilio. Non si sa chi si trovi a bordo. Stando ad alcune informazioni reperite sul web, il panfilo, almeno fino a un paio di anni fa, era di proprietà di un miliardario australiano. “Volpini 2” dispone di una suite armatoriale con un balcone pieghevole e di altre sei suite, di cui una accessibile con ascensore.

Nella mattinata odierna, con il Volpini già in “bella mostra” all’ombra delle Colonne romane, ha varcato canale Pigonati anche un altro gioiello del mare. Si tratta del superyacht "Silver Angel", ideato per vacanze charter di lusso. L’imbarcazione, assistita dalla società “Luise Puglia”, ha ormeggiato nel seno di Levante, nei pressi della sede dell’Autorità di sistema portuale. E’ in grado di accogliere fino a un massimo di 12 ospiti in sette suite, oltre a 19 membri dell’equipaggio. Fra i vari comfort, anche una vasca idromassaggio sul ponte.

Ma lo yacht più lungo, sempre gestito dalla “Luise Puglia”, arriverà in serata. Intorno alle ore 21 è infatti atteso lo Starlust, resort del mare lungo 68 metri partito stamattina da Vibo Valentia. Il panfilo è dotato di un centro benessere, ascensore, luci subacquee, beach club e palestra. Si tratta sempre di un charter concepito per crociere da sogno.