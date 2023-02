Rispetto della legalità e cittadinanza consapevole al centro di incontro con gli studenti

Presso l'It “Carnaro-Marconi-Flacco- Belluzzi" di Brindisi in via Del Lavoro 21, si è svolto il secondo incontro territoriale

Presso l'It “Carnaro-Marconi-Flacco- Belluzzi" di Brindisi in via Del Lavoro 21, si è svolto il secondo incontro territoriale con le scuole superiori previsto dal progetto "Arte e legalità". L’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione tramite degli Osservatori Regionali istituiti nelle Prefetture capoluogo, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzata a sensibilizzare il territorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori compiuti nei confronti degli amministratori locali.

L'iniziativa coordinata dalla Prefettura di Bari, coinvolge quali partner di progetto: Anci Puglia, Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale, Avviso Pubblico, Consorzio Teatro Pubblico Pugliese, Fondazione Apulia Film Commission e Associazione Libera.

Hanno partecipato il dirigente scolastico Pantaleo Raffaele Lattante, gli studenti dell'Istituto, il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi e la viceprefetto Stefania Fornaro, coordinatrice del progetto "Arte e legalità". Tra le attività in programma, successivamente, è prevista la realizzazione di prodotti cinematografici volti a raccontare climi, contesti, storie e segnali sociali che evidenziano il il fenomeno in particolare nella regione Puglia.