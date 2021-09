Buche, sconnessioni e cadute: “Situazione insostenibile in via Imperatore Augusto”

Pochi giorni fa, per l’ennesima volta, i commercianti hanno dovuto soccorrere un uomo caduto dal monopattino. Si tratta di episodi che si verificano sempre più spesso in via Imperatore Augusto, al rione Commenda, dove l’asfalto è costellato di sconnessioni e dossi: vere e proprie trappole per ciclisti, utilizzatori di monopattini e pedoni. Queste problematiche vengono segnalate da Giancarlo Lafuenti, titolare dell’attività commerciale “Il Pizzicotto”, in un’intervista rilasciata a BrindisiReport. I disagi, da quanto riferito dall’esercente, sono iniziati dopo il completamento dei lavori di installazione della fibra. Perché la sede stradale è stata sì ripristinata, ma non in modo ottimale, a quanto pare.