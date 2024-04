Un asilo nido accanto alla chiesa simbolo di Brindisi: nuova vita per i capannoni ex Orm

Fino a pochi giorni fa erano sommersi dalla boscaglia. Ora sono ben visibili dalla strada. Nuova vita per i capannoni dell’ex Orm (Officine revisione motori) dell’Aeronautica militare. Si tratta di uno splendido esempio di archeologia industriale che in parte sarà recuperato come asilo nido destinato al personale dell’aeroporto di Brindisi e all’intera cittadinanza.

Lo hanno annunciato il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, nel corso di un sopralluogo effettuato stamattina (mercoledì 24 aprile), in presenza anche del direttore generale di Adp, Marco Catamerò.

L’area è adiacente alla chiesa di Santa Maria del Casale. Nei giorni scorsi è stato formalizzato il passaggio di proprietà dall’Aeronautica militare all’ente aeroportuale. Si tratta di vari fabbricati realizzati fra le due guerre mondiali, in disuso ormai da decenni. Gli immobili saranno restaurati. Ci sono tutte le potenzialità perché possano diventare un’altra attrazione turistica, oltre appunto alla chiesa di Santa Maria del Casale, che è uno dei monumenti simbolici della città.

