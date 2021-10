Vaccino anti-Covid: terze dosi per gli operatori sanitari

BRINDISI - Oggi (martedì 19 ottobre 2021) al via la somministrazione delle terze dosi del vaccino anti-Covid presso l'ospedale Perrino. Le dosi sono destinate agli operatori sanitari. La somministrazione per il personale sanitario riparte con la dose booster di vaccino anti Covid per i direttori delle strutture aziendali e dei reparti. Presenti il direttore generale, Giuseppe Pasqualone, il direttore sanitario Andrea Gigliobianco, e il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Stefano Termite. Per il primo giorno sono state programmate 200 dosi, in circa dieci giorni si vuole completare il ciclo ai mille operatori sanitari.