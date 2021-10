Assalto armato nella gioielleria: la scena ripresa dalle telecamere di sicurezza

Due brindisini, P.M. 23 anni e C.Z. 20 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Sqaudra mobile della Questura di Rieti per rapina aggravata, reato commesso nel 2018 presso la gioielleria Follie D'oro sita presso il Centro Commerciale Conforama di Santa Rufina di Cittaducale (Rieti, Lazio). Ad agire furono in quattro: dopo aver minacciato le commesse con una pistola semiautomatica ed aver infranto le teche in vetro con delle mazze da carpentiere, si erano impossessati di oggetti preziosi e monili in oro per una valore complessivo di vendita al pubblico di oltre 400mila euro.

