Vandali scatenati: devastata la piazzetta di fronte al PalaMelfi

Hanno divelto le mattonelle e le hanno sparpagliate per la piazza. Qualcuna di queste è stata anche utilizzata per comporre delle lettere. Evidentemente non avevano di meglio da fare dei vandali che hanno voluto lasciare il segno in via Ruta, cambiando i connotati della pavimentazione di un piccolo polmone verde situato di fronte al PalaMelfi, al rione Casale. Un cittadino ha ripreso gli effetti del raid e ha inviato il video in redazione. Le immagini parlano da sole. Purtroppo un ennesimo atto di inciviltà va in scena per le vie di Brindisi.