Autobus della Stp cardioprotetti: consegnati 15 defibrillatori

Al via il progetto "Cuori in movimento", promossa da Adoc e realizzata con il contributo della Onlus Orizzonti Futuri, in collaborazione con il Comune di Brindisi, il Servizio 118 della Asl di Brindisi e con la società Informare i Medici Commercial Srl