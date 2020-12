I Babbi Natale in moto raccolgono 710 euro per il reparto di Pediatria

Il Moto Club di Brindisi ha raccolto 710 euro per il reparto di Pediatria dell’ospedale Perrino di Brindisi con la sfilata solidale dei “Babbi Natale” andata in scena stamattina (domenica 20 dicembre). Più di 110 motociclisti provenienti da tutta la provincia si sono ritrovati nel piazzale antistante al Monumento al marinaio. Da lì è partito il corteo, scortato dalla Polizia Locale, verso il nosocomio, dove sono è stato accolto dai clown terapeuti della cooperativa sociale Naukleros - scuola Siclot, musicisti e artisti.

Contestualmente alcuni musicisti di Brindisi e provincia si sono esibiti con brani musicali, fra musica contemporanea, popolare, funk, reggae, hip hop lirica e omaggio ai compositori. I proventi serviranno per acquistare giochi e altro materiale che possa servire a questi piccoli pazienti per rendere le loro giornate in quel reparto un po’ più serene e un po’ più gioiose. Da programma, l’evento sarebbe dovuto proseguire con una sfilata verso il centro cittadino, ma la Polizia Locale ha annullato la manifestazione, che ormai aveva raggiunto il suo scopo, per evitare assembramenti.