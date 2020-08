Barca si arena su una secca: equipaggio soccorso dai pescatori

Avaria al motore oppure una manovra sbagliata ed un’imbarcazione sbatte contro una secca che si trova nei pressi dell’ingresso del porto di Villanova, l’episodio si è verificato nella serata di ieri1(martedì 8 agosto).

L’imbarcazione di circa dodici metri, molto probabilmente stava cercando di entrare nel porticciolo turistico quando all’imbocco dopo un guasto al motore o una manovra sbagliata è rimasta impigliata nella secca, una zona del fondo del mare di poca profondità rispetto ai fondali circostanti, che costituisce ostacolo o pericolo per la navigazione.

La secca si trova proprio all’ingresso del porto di Villanova, non è la prima volta che accade un incidente del genere in quello specchio d’acqua. Tutti salvi i membri dell’equipaggio che sono stati soccorsi da un gomme con a bordo gli uomini della Lega Navale di Villanova e i sanitari che hanno subito controllato lo stato dei quattro passeggeri, che sono stati messi subito in salvo.

In via di quantificazione i danni provocati all’imbarcazione, è stato importante e tempestivo il supporto dei pescatori di Villanova e della locale sezione della Lega Navale, che hanno supportato i naviganti sin dalle prime battute.