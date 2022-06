I bolidi della F4 sfrecciano nel porto di Brindisi: l'Adriatic Cup dà spettacolo

BRINDISI - Anche quest’anno la motonautica ha regalato spettacolo nel porto di Brindisi. Centinaia di spettatori hanno seguito dal lungomare Regina Margherita la tappa d’esordio del campionato mondiale di F4, evento clou dell’Adriatic Cup, kermesse internazionale nell’ambito della quale si sono svolti anche il campionato di F junior, il campionato regionale di moto d’acqua e il Gt 30.

La gara di F4 è stata vinta dal pilota finlandese Tino Lehto, che ha preceduto l’estone Stefan Arand è l’italiano Oleg Bocca. In tutto otto i piloti in gara. La competizione si è svolta in una cornice di sicurezza garantita dalla Capitaneria di porto di Brindisi. L’evento è stato organizzato dal Circolo nautico Porta d’Oriente. Nel videoservizio le interviste al pilota Oleg Bocca, all’organizzatore Giuseppe Danese e al comandante della Capitaneria di porto di Brindisi.