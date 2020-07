Coronavirus: altri 10 casi in Puglia, nessuno in provincia di Brindisi

BRINNDISI - Anche oggi nessun nuovo caso di positività al Covid-19 in provincia di Brindisi. Prosegue l’escalation di contagi, invece, in provincia di Lecce, dove nelle ultime 24 ore sono stati accertati altri sette casi di positività, sui 10 registrati complessivamente a livello regionale (uno in provincia di Bari e due nel Foggiano). Complessivamente, stando ai dati forniti dalla Regione Puglia tramite il bollettino epidemiologico, sono stati effettuati 2454 tamponi. La buona notizia è che non si sono registrati decessi.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 235701 test: 3963 sono i pazienti guariti; 92 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4606 così suddivisi: 1.503 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 671 nella Provincia di Brindisi; 1185 nella Provincia di Foggia; 554 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.

“Il lavoro dei dipartimenti di prevenzione è tempestivo e capillare su tutto il territorio – dichiara il direttore generale Asl Lecce Rodolfo Rollo – 4 casi dei 7 positivi registrati oggi in provincia di Lecce sono di importazione da Paesi esteri e riguardano cittadini non italiani. Gli altri 3 casi sono legati a un focolaio già individuato e messo sotto controllo, quindi le persone risultate positive erano già state poste in isolamento in quanto contatti stretti di caso indice. Ovviamente per tutti questi nuovi casi si è proceduto all’estensione dell'indagine epidemiologica per tracciare gli utleriori contatti e circoscrivere il focolaio”.