Edison, Fusco: "Marchionna come Ponzio Pilato". Il sindaco: "Non ha altri argomenti"

La questione riguardante la realizzazione del deposito Gnl Edison a Costa Morena Est è al centro di un botta e risposta fra il consigliere comunale d'opposizione, Roberto Fusco, e il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, a margine del consiglio comunale che si è svolto stamattina (venerdì 11 agosto).

Fusco accusa Marchionna di atteggiamento "pilatesco"; per non aver voluto discutere nell'assise la posizione dell'amministrazione comunale rispetto al progetto, reso di pubblico dominio (leggi l'articolo) nei giorni scorsi. Lo stesso Fusco, in precedenti occasioni, aveva già espresso forte disappunto per la rinuncia della giunta Marchionna al ricorso contro gli atti adottati dai vari enti coinvolti nell'iter autorizzativo. Il sindaco a sua volta risponde al consigliere d'opposizione, rimarcando come la pratica sia di competenza dell'Autorità di sistema portuale.