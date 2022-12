A breve il prefetto andrà via: "Ho cercato di mettere in sicurezza il territorio"

Le parole di Carolina Bellantoni in occasione di una conferenza stampa in Prefettura per presentare alcuni progetti legati ai beni confiscati

BRINDISI - E' stata pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento grazie all'avviso pubblico dell'Agenzia per la coesione territoriale per la valorizzazione di beni confiscati alla mafia, nell'ambito dell'iniziativa denominata Next Generation Eu con fondi del Pnrr. I Comuni di Brindisi, Cellino San Marco, Mesagne, Sandonaci, San Pancrazio Salentino, San Vito Dei Normanni e Torchiarolo sono risultati assegnatari dei finanziamenti. Oggi, 22 dicembre, in Prefettura a Brindisi si è tenuta una conferenza stampa per presentare i progetti. Nel video, le parole del prefetto, Carolina Bellantoni, che a breve lascerà l'incarico a Brindisi. Le sue parole dedicate ai progetti e al suo operato in provincia di Brindisi.