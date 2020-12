Ail Brindisi: "Per una malato di leucemia la buona stella sei tu"

BRINDISI - Continua, anche, oggi, martedì 8 dicembre, nel giorno in cui si festeggia l'Immacolata Concezione, la distribuzione delle stelle di Natale dell'Ail. I volontari sono in piazza Vittoria a Brindisi e nelle principali piazze dei comuni della provincia, al fine di sostenere la ricerca scientifica per la cura delle leucemie dei linfomi e del mieloma ed il reparto di Ematologia dell’ospedale “Perrino”. Oltre alla stella tradizionale ed al centrotavola con stelle rosse, bianche e rosa per i più golosi l’offerta si completa con il mini ciocco panettone da 60 grammi, confezionato in una scatola personalizzata insieme ad una sorpresa realizzata da un’impresa sostenibile artigiana e la stella di cioccolato al latte da 300 grammi: una prelibatezza per grandi e piccini. Brindisi Report ha intervistato il primario del reparto di Ematologia del Perrino, Domenico Pastore e la presidente Ail Brindisi, Carla Sergio.