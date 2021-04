L'abbraccio simbolico della polizia di Stato alla comunità

BRINDISI - Il 169esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato, anche quest'anno, non si è svolto con le consuete modalità celebrative del periodo pre pandemico, ossia con il simbolico abbraccio delle poliziotte e dei poliziotti alla città e ai cittadini. Nella mattinata odierna (sabato 10 aprile 2021) il questore, Ferdinando Rossi, insieme al prefetto Carolina Bellantoni, ha deposto una corona al Monumento ai Caduti all'interno del piazzale della Questura. Si è trattato di un momento di intimo raccoglimento e di grande intensità emotiva, in cui sono stati ricordati coloro che hanno segnato la strada per le future generazioni con il loro esempio e il loro sacrificio. Un commosso pensiero è stato rivolto, inoltre, a tutte le persone che il Covid ha colpito, strappandole all’affetto dei loro cari.

La celebrazione della festa sarebbe stata l'occasione appropriata per evidenziare la ricorrenza del 40esimo anniversario della legge 121, un cardine normativo che ha ridisegnato l'amministrazione della pubblica sicurezza e smilitarizzato la polizia di Stato, dando spazio al movimento sindacale. Proprio alle organizzazioni sindacali della polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'Interno, il questore di Brindisi ritiene di esprimere un vivo apprezzamento per come hanno saputo svolgere il loro ruolo di fondamentale importanza.

Un ringraziamento da parte della Questura va anche all'Anps, sempre presente al fianco dell'amministrazione.