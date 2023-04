Auto si ribalta nel centro abitato: paura per un'anziana alla guida

BRINDISI - Paura e apprensione per un'anziana, coinvolta in un incidente stradale nel centro abitato di Brindisi. E' accaduto questa mattina (venerdì 21 aprile 2023), in via Molise, una traversa di via Sicilia. La donna, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, una Fiat Idea, mentre percorreva la strada. L'auto si è ribaltata su un fianco. L'anziana, impossibilitata a uscire, ha dovuto attendere l'intervento dei vigili del fuoco. Questi ultimi, giunti celermente sul posto, hanno estratto la donna dall'abitacolo. Le condizioni dell'anziana - stando a quanto si apprende nell'immediatezza dell'incidente - non destano preoccupazione, fortunatamente.