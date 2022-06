Bosco Santa Teresa in fiamme, l'intervento del Canadair

Acqua dall'alto per domare il rogo che sta interessando l'area verde fra Tuturano e Mesagne. Vigili del fuoco in azione

BRINDISI - I boschi di Santa Teresa e dei Lucci sono in fiamme, così interviene il Canadair. Accade oggi, mercoledì 29 giugno 2022, nell'area verde tra Tuturano e Mesagne. I vigili del fuoco sono impegnati a domare le fiamme, ma purtroppo non è l'unico rogo. E' una giornata molto impegnativa per loro. Nel video, l'intervento del Canadair.