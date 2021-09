Brindisi Brilla 2021, al via il camp per i piccoli scienziati

Fino al 10 settembre, laboratori per bambini e bambine che hanno l'obiettivo di farli confrontare con le discipline scientifiche attraverso esperienze nuove

BRINDISI - È iniziato oggi, lunedì 6 settembre, il campus scientifico Stem presso il Cag Brindisi per i giovani del Paradiso con i bambini di tutte le scuole di Brindisi. L’iniziativa proposta dall’associazione Il Cielo Itinerante in collaborazione con Space42 Europe sostenuta da Enel, è stata accolta positivamente dal Comune di Brindisi con il servizio “La città dei ragazzi” curato da Amani Cooperativa Sociale.

Questa mattina sono stati in visita il sindaco Riccardo Rossi, l'assessore alla pubblica istruzione Isabella Lettori e il presidente del consiglio comunale Giuseppe Cellie ed erano presenti Maddalena Riva referente di Enel e Giovanna Dell'erba, vice presidente de Il Cielo Itinerante. Il campus durerà una settimana, i 45 bambini e bambine in rappresentanza di tutti gli istituti comprensivi di Brindisi potranno apprendere nozioni scientifiche sul tema dell'energia, delle stelle e dello Spazio in maniera giocosa e informale.