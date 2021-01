Case popolari invase da liquami e umidità, l'allarme dei residenti

BRINDISI - Allarme igienico-sanitario in alcune case popolari di via Benedetto Croce al rione Paradiso di Brindisi. Al civico 10, in particolare, la situazione è grave con fuoriuscita di escrementi e puzza nauseabonda dalla fogna e umidità che risale fino ai primi piani dello stabile. Nonostante numerose segnalazioni al Comune i residenti sono preoccupati e chiedono interventi immediati. Ai microfoni di Brindisi Report la testimonianza di Marcello residente da circa sei anni in uno degli appartamenti di proprietà del Comune.