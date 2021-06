"Brindisi è una città che ha una storia nella cooperazione. G20 importante vetrina"

Cambio della viabilità in occasione del G20 in alcune strade di Brindisi. Le restrizioni si svilupperanno in tre tranche: la prima a partire dalle 18.30 di martedì 29 giugno: verrà interdetto al transito, anche pedonale, il tratto di strada fra via Dei Mille e viale Della Libertà; la seconda a partire dalle 9.30 del 30, con la chiusura al traffico e al transito pedonale del tratto di strada fra la Rotonda di via Ciciriello e via Del Lavoro. A partire dalle 11:30 ulteriori restrizioni nel centro di Brindisi. Da domani, martedì 29 giugno, 600 forze dell’ordine opereranno per garantire la sicurezza, occupandosi anche della bonifica dei siti situati lungo il percorso del corteo di autorità, fra cui il Parco del Cillarese, che sarà chiuso. Così come il Dog Park.

