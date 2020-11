Servizi sociali: "Stipendi a rischio". La protesta dei lavoratori

BRINDISI - Si sono ritrovati in piazza Matteotti a Brindisi, questa mattina ( martedì 10 novembre) i lavoratori delle cooperative che operano per conto del Comune di Brindisi nel settore dei servizi sociali, per protestare contro la mancanza di decisioni da parte dell'amministrazione comunale che potrebbero dare serenità economica. Il sit in è organizzato dal sindacato Cobas preoccupato per il rinvio dei pagamenti e della mancanza di risposte sul futuro occupazionale dei lavoratori dei servizi sociali.