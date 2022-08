Come vivere il Ferragosto e cosa non può mancare in tavola

C'è chi lo trascorre in famiglia, chi sceglie il mare o chi opta per la montagna. BrindisiReport ha chiesto ai brindisini cosa faranno il 15 agosto

Il 15 agosto 2022 è ormai giunto e tutti si preparano a festeggiare una delle giornate estive più celebrate d’Italia. C’è chi lo trascorre al mare, chi in montagna oppure chi in casa con i parenti per degustare al meglio le pietanze preferite.

Durante la mattina del 13 agosto 2022, turisti e brindisini popolavano le strade del centro, così, Brindisireport ha deciso di chiedere loro come avrebbero trascorso la festività di Ferragosto e cosa non sarebbe dovuto mancare in tavola. Se siete curiosi guardate il sevizio.