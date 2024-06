Regata Brindisi-Corfù: 102 equipaggi iscritti, tutto pronto per la partenza 

Quota 100 è stata superata. Sono 102 gli equipaggi iscritti alla 38esima edizione della regata internazionale Brindisi - Corfù, che partita domani (domenica 9 giugno) dal porto esterno. Il dato è stato riferito dal presidente del Circolo della vela di Brindisi, Gaetano Caso, in occasione della cerimonia di presentazione degli equipaggi, che si è svolta oggi, ai piedi della scalinata Virgilio. I velisti brindisini sono in minoranza, superati dagli appassionati della vela provenienti da altre regioni e anche da Paesi dell’Europa dell’est. Le barche sono ormeggiate sul lungomare Regina Margherita, in grande fermento

