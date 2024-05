Brindisi-Corfù: "Difficoltà economiche generali, dovremo rinunciare a qualcosa"

Il budget è in calo rispetto al passato. Delle rinunce saranno pressoché inevitabili. Lo ha spiegato il presidente del Circolo della vela di Brindisi, Gaetano Caso, in occasione della presentazione della 38esima edizione della regata internazionale Brindisi – Corfù. L’evento si è svolto stamattina (sabato 11 maggio) presso l’auditorium dell’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale. Presenti Il sindaco Giuseppe Marchionna, il comandante della Capitaneria di Porto, Luigi Amitrano, Alberto La Tegola, in rappresentanza della VIII Zona Fiv, il consigliere regionale Maurizio Bruno e Vincenzo Cesareo, in rappresentanza della Camera di commercio Brindisi – Taranto.

La regata partirà il 9 giugno 2024 dalla parte esterna del porto di Brindisi, mentre l’arrivo è previsto nell’isola di Corfù dopo aver percorso le 104 miglia che separano le coste pugliesi da quelle elleniche. Dopo la cerimonia di premiazione nel Marina di Gouvia ritorno a Brindisi per gli ultimi preparativi del campionato italiano assoluto d’altura 2024 Edison Next che si svolgerà dal 24 al 29 giugno 2024 (agli yacht iscritti sarà offerto l’ormeggio gratuito dal 20 al 30 giugno nel porto turistico “Marina di Brindisi”).

Al momento sono poco più di 40 gli equipaggi iscritti. Caso fissa l’obiettivo a quota 100. L’anno scorso, le imbarcazioni in gara furono 83, a fronte di 87 iscritte. “Viaggiamo a una media di 2,5 iscritti al giorno – spiega Caso – siamo ottimisti”.

Comune di Brindisi, Autorità di sistema portuale, Regione Puglia e Camera di commercio sosterranno anche quest’anno la manifestazione. “Ogni anno – afferma Caso – diventa sempre più difficile, con le difficoltà economico finanziarie che ci sono oggi, a livello generale, ma purtroppo anche da parte del Comune, che quest’anno ci supporta in maniera meno importante. Ahi me, dovremo probabilmente rinunciare a qualcosa”.

