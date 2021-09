Brindisi, ecco i nuovi autobus e le paline "intelligenti"

Stp ha anche presentato il nuovo sistema che fornisce informazioni in tempo reale sugli orari di transito delle linee e che presto sarà presente in punti strategici della città

BRINDISI - Oggi, lunedì 20 settembre, in piazzale Lenio Flacco sono stati consegnati alla città 14 nuovi autobus a metano che entreranno immediatamente in servizio sulle linee urbane. I 14 autobus - insieme ad altro mezzo ad alimentazione elettrica, in corso di fornitura - sono stati acquistati con fondi regionali su progetto del Comune di Brindisi e affidati a Stp Brindisi per la immissione in servizio.

Inoltre Stp ha presentato il nuovo sistema di paline cosiddette "intelligenti" che forniscono informazioni in tempo reale sugli orari di transito delle linee che presto saranno installate in punti strategici della città, alcune delle quali allestite anche con sistemi a servizio dei cittadini non vedenti e non udenti. Le informazioni in tempo reale sui servizi potranno anche essere consultate dalla clientela sul proprio telefono attraverso apposita app.