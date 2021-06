Festa dello Sport 2021, adulti e ragazzi ripartono con entusiasmo

BRINDISI - Si è celebrata questa mattina 6 giugno 2021, presso il centro di aggregazione giovanile di Brindisi, presso il quartiere Paradiso, la giornata dello sport. Nata dalla sinergia tra gli operatori delle cooperative Amani e Solerin che gestiscono il centro d’aggregazione, la Asd Mfr (made for runner), il Csi (centro sportivo italiano), il Ccr (consiglio comunale dei ragazzi), diverse altre associazioni sportive e patrocinata dal Comune di Brindisi, si è svolta la prima edizione della corsa campestre della città di Brindisi.

Una ripartenza dopo questo lungo stop, dovuto alla pandemia, che ha regalato libertà ed emozioni ad adulti e bambini, i quali hanno potuto assistere e partecipare ad attività sportive in spazi ampi e attrezzati, come quelli che stanno nascendo presso il Cag, che assume sempre più la forma di un centro polifunzionale, dove si possono effettuare laboratori, attività didattiche, campi estivi e di recente anche sport. Il Cag rappresenta sempre di più un valore aggiunto, non solo per il quartiere Paradiso, ma per la città di Brindisi tutta. Una struttura confiscata alla criminalità e restituita ai cittadini.

La manifestazione si è svolta alla presenza del sindaco Riccardo Rossi e dell’assessore allo sport Oreste Pinto. Noi di Brindisireport abbiamo intervistato, Ivano Rolli presidente regionale Csi, Luigi Facchini vicepresidente Mfr, Salvatore Licchello presidente Cooperativa Amani e la professoressa Tecla Impagnatiello dell’istituto comprensivo Paradiso/Tuturano, diretto dalla dirigente Marina Nardulli.