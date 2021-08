Cinema, ambiente e diritti umani: a Brindisi il "Life after Oil", nel ricordo di Valentina Pedicini

Gentilissimi colleghi, si è tenuta questa mattina nella Sala dell'Università di Palazzo Granafei Nervegna a Brindisi, la conferenza stampa di presentazione dell'ottava edizione di “Life After Oil International Film Festival”, manifestazione cinematografica dedicata ai temi dell'ambiente e dei diritti umani che approda per la prima volta in Puglia.

All'incontro hanno partecipato: Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, Simonetta Dellomonaco, presidente della Fondazione Apulia Film Commission, Massimiliano Mazzotta, direttore artistico del Life After Oil International Film Festival, Marilù Mastrogiovanni, giornalista e presidente della giuria del premio mondiale Unesco per la libertà di stampa “Guillermo Cano”, e Maurizio Portaluri, in rappresentanza dell'associazione Medicina Democratica.

L'ottava edizione di Life After Oil International Film Festival si svolgerà tra Brindisi (17 e 18 settembre) e Villanovaforru, paese della provincia del Sud Sardegna (dal 22 al 26 settembre). Una collaborazione resa possibile dalla volontà dei due Comuni ospitanti, il contributo della Regione Sardegna e della Regione Puglia, il sostegno della Fondazione Apulia Film Commission e della Fondazione Sardegna Film Commission.

La manifestazione nasce nel 2014 in Sardegna su iniziativa del documentarista Massimiliano Mazzotta, pugliese di nascita e sardo d'adozione. Un concorso cinematografico che punta su film, corti e lungometraggi, incentrati su tematiche ambientali e riguardanti umani. Il festival, inoltre, si pone anche come luogo di incontro tra registi e attivisti di tutto il mondo.

Film iscritti e selezionati

Arrivano da 86 Paesi diversi le 1036 opere che hanno partecipato al bando per questa edizione di Life After Oil. La commissione di selezione – composta da Birgit Schuler, Claudia Morelli, Cinzia Ghiani, Elisa Russi, Emiliano Froldi, Fabio Canessa, Francesco Mazzotta, Francesco Villa, Gianfranco Lunetta, Marco Piras, Massimiliano Mazzotta, Mauro Negri, Raffaela Lunetta, Riccardo Albuzzi e Riccardo Russi – ha partecipato al concorso 49 film tra lungometraggi e corti di diverso genere (documentari, fiction, lavori di animazione e sperimentali) di cui 8 sono opere prime. Come sempre il numero di temi affrontati dai registi con i loro lavori, sia dal punto vista ambientale sia da quello dei diritti umani, è molto ampio. Si va dall'agricoltura sostenibile ai danni alla salute provocati dall'inquinamento.

Le opere in concorso

Sono 7 le sezioni competitive di questa edizione del festival: lungometraggi ambiente, cortometraggi ambiente, mediometraggi diritti umani, cortometraggi diritti umani, world panorama, animazioni, sperimentali. Le proiezioni si terranno a Brindisi (tra il Cinema Arena Eden in viale Francia e il Cinema Teatro Impero in via De' Terribile) e Villanovaforru in piazza Costituzione (in caso di maltempo CAS Centro di accoglienza straordinaria Hotel I Lecci Viale del Rosmarino).

Lungometraggi ambiente

A formare la sezione dei lungometraggi sui temi ambientali sono 4 film. Due di questi si concentrano sul rapporto tra l'uomo e la terra e un modo coltivare tradizionale e sostenibile: “Earth Muted”, girato in Cina dagli svedesi Asa Ekman, Mikael Kristersson e Oscar Hedin, e il peruviano “Madri della terra” firmato da Alvaro e Diego Sarmiento. In concorso anche “Ophir” di Alexandre Berman e Olivier Pollet sulla rivolta indigena in Papua Nuova Guinea e “Inferno in paradiso” (anteprima italiana) di Tiziana Caminada sul contrasto tra bellezza e inquinamento nel Salento. Compongono la giuria il regista e docente di documentario Lorenzo Hendel, il critico cinematografico Giampiero Raganelli, il giornalista Pietro Dommarco.

Diritti umani mediometraggi