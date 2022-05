Furto nel centro per bambini autistici, portate via porte e finestre

BRINDISI - Ladri in azione nel futuro centro per bambini autistici al rione Paradiso di Brindisi. Ignoti si sono introdotti nella struttura sita in via Gabriele d'Annunzio, angolo via Orani, e l'hanno messa a soqquadro, portando via tutti gli infissi, una cinquantina di finestre e una decina di porte. Sull'accaduto è stata sporta denuncia ai carabinieri di Brindisi che questa mattina (giovedì 26 maggio 2022) si sono recati sul posto per un sopralluogo insieme ad Alessandro Cazzato presidente dell'associazione "Il bene che ti voglio" che gestirà la struttura con l'Angsa Brindisi, l'associazione nazionale genitori persone con autismo. La scuola al Paradiso è stata concessa a titolo gratuito dal Comune alle associazioni per attivare, dopo la ristrutturazione, un laboratorio per attività dedicati a bambini e bambine con spettro autistico. Il laboratorio rientra nel progetto "Case di quartiere" finanziato dalla regione Puglia. La medesima struttura, già la scorsa estate, era stata visitata dai ladri che avevano portato via tutto l'impianto elettrico.