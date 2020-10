Dramma sulla superstrada: i vigili del fuoco e la polizia stradale sul posto

BRINDISI - Tragico incidente in moto questo pomeriggio intorno alle 16.15 sulla superstrada 613, Lecce-Brindisi, direzione Brindisi. A perdere la vita Giada Malerba di 22 anni che era in sella ad una Mv Augusta Brutale 910, insieme a Vittorio Verardi di 32 anni trasferito d'urgenza al Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono critiche. Entrambi di San Pietro Vernotico. Per cause ancora da accertare la moto ha sbandato all'entrata in curva, finendo contro il guard rail, senza il coinvolgimento di altri veicoli: il ragazzo è finito per terra mentre la ragazza è stata sbalzata nella scarpata, morendo sul colpo. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e sanitari del 118. La strada è chiusa al traffico fino alle 18:30. La salma della 22enne è a disposizione dell'autorità giudiziaria.