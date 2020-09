Marina Militare, nel ricordo del sacrificio dei dispersi in mare

BRINDISI - Si è svolta questa mattina, alle ore 11.00, presso il monumento nazionale al "Marinaio d'Italia" di Brindisi, la “Giornata della Memoria dei marinai scomparsi in mare” organizzata dalla Marina Militare in ricordo del sacrificio dei marinai, militari e civili, deceduti e sepolti in mare. La commemorazione, giunta al 77° anniversario, ha visto la partecipazione dell' onorevole Giulio Calvisi, Sottosegretario di Stato alla Difesa e del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, oltre a numerose autorità civili e militari.

L'iniziativa si è tenuta presso il monumento nazionale eretto nel 1933 per iniziativa della Lega Navale Italiana. Il monumento andava a suggellare il conferimento dell'onorificenza della Croce di guerra alla città pugliese, nel 1919, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Thaon di Revel. Brindisi venne infatti prescelta per l’importante ruolo di base navale del Basso Adriatico della Regia Marina durante il Primo Conflitto Mondiale. Data importante e carica di significato storico, il 9 settembre è l’anniversario dell’affondamento della corazzata Roma, dei cacciatorpediniere Vivaldi e Da Noli e degli oltre 1700 marinai periti in quei tragici eventi bellici.

Interviste al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e all'onorevole Giulio Calvisi, Sottosegretari di Stato alla Difesa.