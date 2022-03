Incendio in uno scantinato, le operazioni dei vigili del fuoco

BRINDISI - Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della palazzina in via Panzini al rione Paradiso di Brindisi dove, intorno alle alle 15 di oggi (lunedì 21 marzo 2022) si è sviluppato un incendio nello scantinato. Ignote, al momento, le cause del rogo che ha provocato una coltre di fumo nero che ha invaso lo stabile. I vigili del fuoco hanno evacuato la palazzina, prestato soccorso ad una persona disabile residente al secondo piano e fatti scendere attraverso una scala, una bambina con i suoi genitori.