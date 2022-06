"Dal 10 giugno al 30 settembre torniamo a vivere il centro storico a piedi"

Quest’anno per il controllo e la sicurezza è stata stipulato una convenzione con l’associazione nazionale della polizia di Stato (Anps) che consente l’attivazione di un servizio di “Volontariato del traffico” per il periodo in cui l’ordinanza è in vigore

BRINDISI - Si ripete, anche, per l'estate 2022, l’esperienza della pedonalizzazione del centro storico di Brindisi. "Diamo modo di vivere le vie del centro chiuse al traffico in un periodo in cui sono maggiormente vissute, per camminare, sostare in sicurezza e con piacere, e veniamo incontro alle esigenze di ristoratori", ha dichiarato il sindaco Riccardo Rossi.

L’ordinanza entrerà in vigore da venerdì 10 giugno e andrà avanti fino al 30 settembre 2022, la fascia oraria interessata dal divieto va dalle ore 20.30 alle 2 del giorno successivo. Anche quest’anno istituito il parcheggio all’interno della scuola "Salvemini" dalle ore 18 alle 3. Tra le novità, rafforzato con Stp il servizio di motobarca con un mezzo dedicato alla tratta Villaggio Pescatori-lungomare Regina Margherita, invitando ad utilizzare i parcheggi al quartiere Casale, come quelli del Bosco Tommaseo (200) e dello stadio Fanuzzi (250).

Inoltre quest’anno per il controllo e la sicurezza è stata stipulato una convenzione con l’associazione nazionale della polizia di Stato (Anps) che consente l’attivazione di un servizio di “Volontariato del traffico” per il periodo in cui l’ordinanza è in vigore.

Interviste all’assessore al Traffico, Elena Tiziana Brigante e al comandante della polizia locale Antonio Orefice.