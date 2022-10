Brindisi, nei pressi di una scuola spunta la carcassa di un topo

BRINDISI - Tra via Fulvia e via Vittorio Veneto spunta una carcassa di topo, nei pressi di una scuola, un plesso dell'istituto comprensivo Cappuccini. A lanciare l'allarme il genitore di un bambino che frequenta il plesso. Il padre si preoccupa per le condizioni igienico-sanitarie e, chiedendo che la carcassa venga rimossa, dice di fare attenzione, visto il frequente passaggio di bambini nella zona.