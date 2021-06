Pugilato. Aurora e Fabio Pignataro: padre e figlia uniti, anche, dall'amore per il ring

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la giovane campionessa italiana junior della sezione femminile Fiamme Oro di Brindisi è arrivata la convocazione in nazionale

BRINDISI - Campionessa italiana junior di Pugilato nella categoria 63kg, la giovane Aurora Pignatato, atleta della sezione Giovanile Fiamme Oro di Brindisi, dopo aver bissato il successo del 2020, è pronta per approdare nella squadra nazionale, accompagnata, ovviamente, dal tecnico Fabio Pignataro, assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, nel doppio ruolo di allenatore e padre. Ai microfoni di BrindisiReport entrambi hanno raccontato dell'ultima gara che ha visto protagonista e vittoriosa la giovane atleta a Roseto degli Abruzzi, dei sacrifici per raggiungere questi obiettivi e dell'amore per il pugilato che li accomuna.