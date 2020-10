Rapina in piazza Raffaello: il sopralluogo della Scientifica

BRINDISI - Un bandito con volto travisato da passamontagna e disarmato ha assaltato intorno alle 19.15 di oggi ( mercoledì 14 ottobre) la farmacia in piazza Raffaello al rione Sant'Elia di Brindisi, portando via la cassa e fuggendo poi a piedi. Di fronte la farmacia, i poliziotti giunti sul posto, hanno rinvenuto, in una aiula accanto al Consultorio, un passamontagna, molto probabilmente abbandonato durante la fuga. Sul posto gli agenti della Scientifica, Squadra mobile e Volanti. Al vaglio le telecamere della videosorveglianza.