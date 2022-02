BRINDISI - Mentre dall'Ucraina le notizie di guerra si susseguono, Brindisi scende in piazza per urlare il proprio "no" al conflitto armato. La manifestazione si è tenuta questa mattina (sabato 26 febbraio), in piazza Vittoria. E' stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil. Hanno partecipato, anche, Legambiente, Anpi, Arci e Libera Brindisi.