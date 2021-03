Tragedia sulla provinciale: i rilievi della polizia locale

BRINDISI - E' stata la polizia locale di Brindisi ad accorrere per prima sul luogo dell'incidente che si è verificato questa mattina, venerdì 12 marzo, intorno alle 8.30 sulla sp 69 che da San Donaci porta a Tuturano. A perdere la vita un 71enne di San Donaci che viaggiava insieme al figlio 28enne, rimasto ferito e trasportato in ospedale. Per cause in corso di accertamento l'auto è finita in un terreno.