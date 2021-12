Vigili del fuoco, mezzi in sirena per il capo reparto che va in pensione

L'omaggio a Vincenzo D'Amico. E' stato impegnato in varie calamità, fra cui l'alluvione avvenuta nel 2006 a Vibo Valentia, il terremoto di L'Aquila del 2009 e quello di Amatrice nel 2016

BRINDISI - Dopo 30 anni di servizio, è arrivato il giorno della pensione per Vincenzo D'Amico, capo reparto dei vigili del fuoco. I colleghi stamattina (lunedì 27 dicembre) lo hanno omaggiato con la tradizionale cerimonia dei mezzi in sirena schierati nel cortile della caserma del comando provinciale di Brindisi. D'Amico è stato impegnato in varie calamità, fra cui l'alluvione avvenuta nel 2006 a Vibo Valentia, il terremoto di L'Aquila del 2009 e quello di Amatrice nel 2016. Dal gennaio 2019 era capo sezione al distaccamento aeroportuale di Brindisi.