Vandali appiccano incendi nel Cag e in una scuola media

BRINDISI - Piromani hanno preso di mira la scuola media "Mameli" e il Centro di aggregazione giovanile (Cag) al Paradiso, a Brindisi. Nel primo caso è stato dato fuoco a un bidone dei rifiuti, causando danni all'ingresso del plesso scolastico. Non si registrano danni all'interno. Nella foto sotto, polizia all'esterno della scuola media "Mameli".

Entrambi gli incendi si sono verificati nella serata di oggi, domenica 9 ottobre. Per quanto riguarda il Cag, i danni hanno interessato l'orto esterno alla struttura, gli orti urbani gestiti dall'associazione Ortomania, come si evince dal video. Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato i due roghi e la polizia per le indagini.