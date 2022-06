Vasto incendio nelle campagne: le colonne di fumo visibili dalla città

BRINDISI - Le colonne di fumo sono visibili dalla città. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 17 giugno, sta andando a fuoco una porzione di campagna nei pressi del rione Paradiso, a Brindisi (zona Torretta). Il rogo interessa perlopiù sterpaglie e, forse, immondizia. Sul posto, per domare le fiamme, due mezzi dei vigili del fuoco del comando di Brindisi. Anche se, vista l'entità dell'incendio, ne servirebbero di più. Ma i vigili del fuoco in queste ore stanno facendo gli straordinari: è in corso un altro incendio nella zona di Cerano e ci sono una decina di interventi in coda.