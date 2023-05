Il buongiorno sul lungomare: ecco New Secret, yatch di lusso con eliporto

BRINDISI - Comincia la stagione dei super yacht di lusso a Brindisi. Questa mattina sul lungomare, nei pressi della scalinata Virgilio, ha fatto capolino il New Secret, gioiellino lungo 74 metri che in tutta la sua bellezza è ormeggiato nel capoluogo adriatico. Il panfilo è subito diventato la grande attrazione del porto interno, con il suo scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio con ponti posati in teak. Varato in un cantiere di Vlissingen (Olanda), New Secret ha un raggio di 12,25 metri e un pescaggio di 3,85 metri. Uno dei suoi punti di forza è l’eliporto. E non è la sua prima volta a Brindisi: anche nell'agosto 2022 i brindisino lo hanno potuto ammirare.