Il calcio in carrozzina approda al PalaPentassuglia: mattinata speciale per bambini e adulti

BRINDISI - Con delle speciali carrozzine si sono divertiti scorrazzando dietro a un pallone, sul parquet del PalaPentassuglia. Hanno trascorso una mattinata particolare un gruppo di bambini con disabilità che stamattina (domenica 31 ottobre) per la prima volta hanno potuto cimentarsi nel powerchair football, il calcio in carrozzina. L’evento, organizzato dall’Asd “Oltre lo sport”, si è svolto con il patrocinio del Comune di Brindisi e la collaborazione del Comitato Paralimpico Italiano e dell'Associazione nazionale Famiglie Sma Onlus, che si batte per migliorare la qualità di vita delle persone affette da Atrofia Muscolare Spinale con grave disabilità fisica.

Stamattina c’è stato spazio anche per una partita amichevole dimostrativa dell’OItre Sport Powerchair Football Puglia con la partecipazione di Donato Grande, che si è esibito al 71º Festival di Sanremo palleggiando con Zlatan Ibrahimovic e che, con il suo vivido esempio, ha incoraggiato coloro che vivono situazioni di disagio e fragilità ad avvicinarsi allo sport e ad abbattere le barriere culturali e sociali sovrastate ancora oggi da inutili pregiudizi. Nel videoservizio, le interviste alle giocatrici Ilaria Mesaroli e Annarita Pallara, al presidente dell’Asd Oltre lo sport, Sante Varnavà, al sindaco Riccardo Rossi e all’assessore allo Sport, Oreste Pinto.