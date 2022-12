Amati, Mennea e Clemente con Azione. Calenda: "Questo non è il sultanato di Emiliano"

BARI - “Azione e Italia Viva hanno costruito una federazione, proprio ieri ci siamo incontrati con Renzi per definire i dettagli e si va verso un partito unico: il nostro appuntamento sono le europee e fondamentali saranno le regionali. Per quella data dobbiamo riuscire a superare la soglia del 15 per cento che è l’obiettivo che ci siamo dati per le europee. E vogliamo essere determinanti nella formazione delle maggioranze e di un modo di fare politica che sia diverso da quello che abbiamo visto negli ultimi anni”. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, durante una conferenza stampa a Bari per la presentazione del nuovo gruppo nato in consiglio regionale composto da Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, ex Pd e da Sergio Clemente, ex 'Popolari con Emiliano'.

"Ieri Emiliano mi ha mandato via Whatsapp la dichiarazione di Lacarra e Caracciolo ma dovrebbe conoscermi e sapere che non funziona con me questo atteggiamento - ha aggiunto Calenda-. Lo feci accompagnare gentilmente fuori dalla sala del Mise per questa ragione. Se Emiliano ha intenzione di lavorare accogliendo i suggerimenti noi siamo qua, se ha intenzione di fare il ras della Puglia non gli va bene, perché come lo abbiamo accomodato fuori dal ministero dello Sviluppo quando ha passato il segno rischia che lo accomodiamo fuori dalla Regione".