Canale Patri è il sorvegliato speciale della mattinata segnata da un nubifragio per per ore si è abbattuto sulla città di Brindisi. Un ramo si è spezzato ostruendo la strada. La Polizia Locale monitora la situazione, in quanto l'acqua ha ragginto il livello di guardia, là dove in passato si sono registrate delle esondazioni.