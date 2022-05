Capaci dI bellezza, in ricordo delle vittime di mafia

Per i 30 anni dalla strage di Capaci, ieri 23 maggio 2022 è stata dedicata un'intera giornata in memoria delle vittime della mafia. Un evento iniziato al Cag del Paradiso, che ha visto partecipi associazioni, scuole e forze dell'ordine

BRINDISI - Ieri 23 maggio 2022 a 30 anni dalla strage di capaci è stata dedicata un’intera giornata in ricordo delle vittime di mafia. La giornata ha avuto inizio alle ore 9, presso il Cag del Paradiso e ha visto partecipi le cooperative che gestiscono il centro di aggregazione giovanile, Amani e Solerin con associazioni e scuole come: Ortomania, Urban Minds, il Polo Messapia, il liceo Palumbo, il Ccr, l’istituto comprensivo Paradiso Tuturano, la parrocchia San Nicola, Mfr, Libera, il Casale Volley, Palazzo Guerrieri, Legami di Comunità, Case di Quartiere, Curiosementi, Arci, Anpi, Cgil spi, l’istituto Morvillo Falcone, Gv3, Polisportiva Bozzano e Oltre l’Orizzonte.

Laboratori d’arte, di fotografia, di giardinaggio, di lettura, di musica e attività fisica hanno coinvolto giovani di tutte l’età, con l’obiettivo comune di educarli alla legalità. Il tutto in una location significativa come quella del Cag del Paradiso che ricordiamo essere una struttura sequestrata alla criminalità. Nel pomeriggio, alle 17 e 57 come indicato dall’Anci a tutti i comuni italiani, in piazza Caduti di Capaci al Paradiso, è stato osservato un minuto di silenzio alla presenza delle forze dell’ordine, di alcuni rappresentati dell’amministrazione, dei parrocchiani e delle associazioni. La giornata si è conclusa presso il Cag, con l’inaugurazione della panchine della legalità, con musica e perfomance di vari artisti che hanno voluto ricordare il triste evento che ha segnato per sempre la storia d’Italia, la strage di Capaci.