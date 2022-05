Caro prezzi? Ecco cosa si può acquistare con 10 euro in un mercato di Brindisi

Stamattina (sabato 14 maggio) ci siamo recati nel “cuore pulsante” di Brindisi, il mercato ortofrutticolo situato nei capannoni ex Inapli, tra i quartieri Commenda e Sant’Angelo (anni fa ubicato in via Santa Maria Ausiliatrice), con l’obiettivo di capire cosa sta accadendo sul fronte del caro prezzi e cosa un nucleo familiare può acquistare utilizzando un budget di 10 euro. In molti casi è stato possibile trattare con i commercianti per ottenere prezzi più bassi senza rinunciare alla qualità dei prodotti. Cosi siamo riusciti a portare a casa: un chilo di mele, un chilo di pere, 1,2 chili di verdure e ortaggi per un brodo vegetale, 800 grammi di limoni, 500 grammi di pomodori, un chilo di patate, sei uova fresche, 10 carciofi, 500 grammi di cipolle bianche.

Gli abituali avventori, ad ogni modo, considerano l’aumento dei prezzi poco rilevante, continuando a sostenere che quello di Brindisi è il mercato ortofrutticolo più conveniente della provincia. Qualcuno invece afferma che i prezzi siano aumentati e punta il dito su guerra e pandemia.

A livello generale, il Codacons nei giorni scorsi, come riportato da Today, ha rimarcato come le prospettive di crescita economica per il 2022 saranno influenzate dal caro energia, dall’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari e dalla riduzione dei consumi da parte delle famiglie. "Un’inflazione al +6,7%, spiega il Codacons, si traduce in una maggiore spesa annua pari a +2.674 euro a nucleo familiare (con due figli), con impatti pesanti sull'acquisto di generi alimentari. Nel giro di un mese i prezzi dei prodotti alimentari sono lievitati a vista d’occhio, basta fare un giro nei supermercati per rendersene conto.”