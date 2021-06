Screening anti tumorali per 40 donne: arrivata la carovana della prevenzione

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Si è svolta stamattina, presso palazzo Nervegna, la conferenza stampa di presentazione della “Carovana della prevenzione di Kromen”, associazione in prima linea per la lotta ai tumori. Esami diagnostici gratuiti di senologia rivolte a donne in difficoltà socio economica al di fuori della fascia di età prevista dallo screening regionale si svolgeranno nella giornata odierna (martedì 22 giugno), fino alle ore 16:30, presso il parco del Cillarese. Si sottoporranno ai test 40 donne selezionate dai Servizi sociali del Comune di Brindisi. Nel videoservizio, le interviste a Linda Catucci, presidente comitato regionale Puglia di Komen Italia, Elena Tiziana Brigante, vicesindaco di Brindisi, ed Isabella Lettori, assessore ai Servizi sociali.