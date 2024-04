Inquinamento elettromagnetico in città: "Serve un catasto delle antenne"

Il Comune di Brindisi è carente sia di un regolamento che di un catasto sugli impianti che emettono onde elettromagnetiche. La questione è stata affrontata in occasione della seduta della commissione Ambiente che si è svolta stamattina (mercoledì 18 aprile). L’argomento è stato proposto dal consigliere comunale Nicola Didonna (Forza Italia), che già fra il 1997 e nel 1998 aveva presentato una bozza di regolamento sull’inquinamento elettromagnetico, ma l'iniziativa non andò in porto.

La commissione ha ascoltato le considerazioni dei tecnici comunali Vincenzo Carella e Giovanni Rossetti. Sia la maggioranza che l’opposizione hanno concordato sull’opportunità di mettere ordine alla materia, che coinvolge anche l’Arpa e il servizio Sisp dell’Asl Brindisi. Il presidente della commissione, Roberto Quarta, si è assunto l’impegno di convocare i due enti per la prossima seduta dedicata al tema. La volontà unanime è quella di arrivare in consiglio comunale con un documento condiviso. La volontà è quella di tutelare la salute pubblica. Valutata anche l'ipotesi di dotare il territorio comunale di una serie di apparecchi in grado di misurare il campo elettromagnetico, per un esborso complessivo di poche decine di migliaia di euro.

