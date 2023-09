Catena umana contro il deposito nel porto: "Dobbiamo essere ascoltati"

BRINDISI - Una "catena umana" per dire "no" al deposito di Gnl targato Edison nel porto di Brindisi. La manifestazione, su iniziativa delle associazioni ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Wwf Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, Fondazione Tonino Di Giulio, Medicina Democratica, Salute Pubblica, No al carbone, No Tap/Snam Brindisi), ha visto la partecipazione anche di esponenti politici, come l'ex sindaco Riccardo Rossi, ma anche di tanti comuni cittadini. La catena umana si è snodata oggi (sabato 30 settembre), a partire dalle 17:30, come previsto. La catena umana andava dalla sede dell'Autorità portuale fino a piazzale Lenio Flacco. Nel video, voci e pareri dei cittadini che hanno partecipato a questa manifestazione.